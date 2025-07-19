ترتيب أحمد فتوح بين قادة الزمالك

كتبت-هند عواد:

تقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ترتيب قادة الأبيض، بعد اعتزال شيكابالا ومحمد عبد الشافي.

وقبل اعتزال شيكابالا ومحمد عبد الشافي، كان ترتيب قادة الزمالك كالآتي: شيكابالا – عبد الشافي – عمر جابر – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح.

وجاء ترتيب قادة الأبيض حاليا كالآتي:

1- عمر جابر - أول ظهور له في يوليو 2010

2- محمود الونش - أول ظهور له في أغسطس 2016

3- أحمد فتوح - أول ظهور له في يناير 2017

4- محمد عواد - أول ظهور له في أغسطس 2019

5- محمد صبحي - أول ظهور له في أكتوبر 2019

6- حسام أشرف - أول ظهور له في أغسطس 2020

7- حسام عبد المجيد - أول ظهور له في سبتمبر 2020