الخطيب يهدي قميص الأهلي للشركة المنظمة لمعسكر تونس



كتبت-هند عواد:

أهدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قميص الفريق إلى خليفة سلطان رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الأحمر المقام حاليا بمدينة طبرقة في تونس؛ استعداداً للموسم الجديد.

وأشاد محمود الخطيب بالجهود المبذولة من جانب الشركة المنظمة للمعسكر وحرصها على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، والعمل على تلبية كافة متطلبات البعثة لضمان تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد الخارجي.



وقدم الكابتن الخطيب قميص الأهلي إلى رفيق جراش مدير فندق الإقامة بمدينة طبرقة؛ لعرضه في المتحف الخاص بالفندق، والذي عبر عن اعتزازه الشديد بثقة الأهلي والشركة المنظمة، مؤكدا استمرار جميع طواقم العمل بكامل طاقتها لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة حتى نهاية فترة المعسكر، يوم 26 يوليو.