"تنازل عن مستحقاته".. مصدر لمصراوي: الزمالك يوافق على رحيل لاعبه

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن اتفاق مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك مع مجلس إدارة ناديه على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن مهاب ياسر قد اتفق على الانضمام لصفوف حرس الحدود.

ونوه المصدر إلى أن اللاعب قد تنازل عن مستحقاته المتأخرة لنادي الزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي الزمالك وضع بندًا في عقد انتقال اللاعب لحرس الحدود يسمح له بالحصول على نسبة 20% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا

اللاعب صاحب الـ 28 عامًا كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الداخلية.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن بـ 11 مباراة سجل خلالها هدفًا.

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن عن التعاقد مع 4 صفقات: حارس المرمى مهدي سليمان، الجناح والمهاجم الأنجولي شيكوبانزا والجناح الأيسر أحمد شريف والمهاجم عمرو ناصر.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة (خاص)

محمد صلاح يتجاهل يورجن كلوب بهذه الطريقة



