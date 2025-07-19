في حال رحيله.. كيف يؤثر أحمد فتوح على الزمالك تسويقيا؟

كتبت-هند عواد:

تسبب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في غضب بين جماهير الأبيض، بعد ظهوره في حفل للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بعد مغادرته معسكر الفريق الإعدادي لمرض عنه.

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي بالزمالك، تغريم فتوح بمبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، إلا أن بعض جماهير النادي تطالب بعرض اللاعب للبيع ومن ثم رحيله.

وفي حال رحيل أحمد فتوح عن الزمالك، يخسر الأبيض ما يقرب من 500 ألف يورو من قيمته التسويقية، وهي قيمة اللاعب، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وهكذا تتراجع القيمة التسويقية للزمالك، لتصبح 11 مليون و230 ألف يورو بدلا من 11 مليون و730 ألف يورو.