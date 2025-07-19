كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم السعودي بقيادة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه ـ المدرب الأسبق لباريس سان جيرمان ـ القائمة التي سيخوض بها معسكر إسبانيا تحضيراً للمشاركة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت القائمة تواجد المحترف المصري بصفوف الفريق أحمد حجازي الذي شارك في تأهل الفريق التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

حجازي كان قد انضم لصفوف نيوم قادمًا من اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2024/25.

وضمت كذلك قائمة نيوم لاعبين ذو خبرة مثل الفرنسي ألسكندر لاكازيت والجزائري سعيد بن رحمة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: :مارسين بولكا، ألفا سيميدو، مصطفى ملائكة، علاء حجي، محمد الحكيم، نواف الجناحي، عبد الملك العييري، علي الأسمري، محمد البريك، رياض شراحيلي، فارس عابدي، سعيد بن رحمة، إسلام هوساوي، أحمد عبده، أحمد حجازي، ألكسندر لاكازيت، محمد الدوسري، حسن العلي، فهد الحربي، ثامر الخيبري، أمادو كوني.

ويغيب قائم الفريق سلمان الفرج عن قائمة نيوم في معسكر إسبانيا بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده بمعسكر منتخب السعودية في ديسمبر.

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