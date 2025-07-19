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أحد الأندية السعودية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أمير توفيق

03:45 م السبت 19 يوليه 2025
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    أمير توفيق مدير التسويق بالأهلي
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    ريني فايلر مدرب الأهلي مع أمير توفيق
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    بيرسي تاو وأمير توفيق - الأهلي
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    أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالأهلي
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، وجهة أمير توفيق المدير التنفيذي السابق لشركة الكرة بالنادي الأهلي، بعد تقديم استقالته.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "أمير توفيق مدير رياضي لأحد الأندية السعودية الكبرى".

وأعلنت شركة النادي الأهلي لكرة القدم، قبول اعتذار أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد.

ووجهت الشركة الشكر لأمير توفيق، عن الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها.

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