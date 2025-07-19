"تسبب في وفاة مواطن".. خالد الغندور يفتح النار على فتوح

شن الإعلامي خالد الغندور هجوما حادا على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد أزمته الأخيرة، والتي تم تغريمه على إثرها مليون جنيه مصري مع إيقاف المستحقات وتحويله للتحقيق.

وقال الغندور في بث مباشر عبر حسابه الرسمي منصة "فيس بوك": "لاعب قبل كده عمل مشكلة كبيرة مع مرتضى منصور عشان رفض يشارك في إحدى المباريات".

وأضاف: "بعد كده سافر الساحل عمل حادثة وتسبب في وفاة مواطن يعول أسرة، واتحبس شهرين ونص، وكان ممكن يقضي 5 سنين في السجن بتهمة القتل الخطأ".

وواصل: "ودفع ملايين في دية القتل، وربنا خرجه من الأزمة والحالة النفسية اللي مر بيها ويعديها، المفروض بعد كل ده يتعظ ويقرب من ربنا أكتر ويحمده على النعم".

وزاد: "الفريق خد أكتر من شهر إجازة كان ممكن تخرج فيه وتسافر وتنبسط، ليه لما تدخل المعسكر تستأذن عشان تروح حفله عامة والناس تشوفك هناك".

وأردف: "ده استهتار وعدم تحمل مسؤولية، أنت بني آدم لا تتعظ، واحد اتحبس أكتر من شهرين ونص هيفرق معاه تحويل للتحقيق وغرامة مليون جنيه!، وقبلها كان عنده معسكر مغلق وخرج منه".

واختتم: "وقبلها كانت عنده مباراة ولما عرف إن فيه كشف منشطات، مرضاش يلعب الماتش بعد ما كان في التشكيل الأساسي، عشان كدا لازم يتم بيعه".