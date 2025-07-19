الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة مغربية جديدة (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقفهم في صفقة المهاجم المغربي بصفوف نادي الاتحاد التوركي في بلاده حسام الصادق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن مسؤولي الزمالك يرفضون الاستسلام في الصفقة إذ يفضل اللاعب صاحب الـ 19 عامًا الاحتراف في أوروبا.

اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم كان قد انضم لصفوف الاتحاد التوركي في بلاده قادمًا من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24.

لاعب منتخب شباب المغرب كان قد شارك مع فريقه في الموسم الماضي بـ 24 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

يذكر أن مسؤولي الزمالك قد أنهوا في وقت سابق، بحسب المصدر ذاته، صفقة التعاقد مع الجناح المغربي الشاب عبدالحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة المغربي.

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