انطلاق معسكر المصري البورسعيدي في تونس
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كتب - محمد الميموني:
انطلق اليوم السبت معسكر فريق المصري البورسعيدي في تونس تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي المقبل.
ونشرت حسابات النادي المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مدونة: "نحن هنا".
ومن المقرر أن يخوض المصري 4 وديات أمام: الصفاقسي، النجم الساحلي، الترجي ورابعة لم تُحسم بعد.
ويذكر أن المصري قد احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 برصيد 42 نقطة .
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