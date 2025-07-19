انطلاق معسكر المصري البورسعيدي في تونس

كتب - محمد الميموني:

انطلق اليوم السبت معسكر فريق المصري البورسعيدي في تونس تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي المقبل.

ونشرت حسابات النادي المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مدونة: "نحن هنا".

ومن المقرر أن يخوض المصري 4 وديات أمام: الصفاقسي، النجم الساحلي، الترجي ورابعة لم تُحسم بعد.

ويذكر أن المصري قد احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 برصيد 42 نقطة .