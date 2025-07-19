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انطلاق معسكر المصري البورسعيدي في تونس

03:27 م السبت 19 يوليه 2025
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كتب - محمد الميموني:

انطلق اليوم السبت معسكر فريق المصري البورسعيدي في تونس تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي المقبل.

ونشرت حسابات النادي المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مدونة: "نحن هنا".

ومن المقرر أن يخوض المصري 4 وديات أمام: الصفاقسي، النجم الساحلي، الترجي ورابعة لم تُحسم بعد.
ويذكر أن المصري قد احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 برصيد 42 نقطة .

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المصري البورسعيدي تونس النادي المصري
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