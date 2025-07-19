الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اقترابهم من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة اللاعب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي الزمالك سيعقدون جلسة اليوم لإنهاء الإجراءات التعاقدية والمالية مع نادي زد بخصوص ضم مدافع فريقهم محمد إسماعيل.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك كانوا قد عقدوا جلسة مساء يوم أمس تم الاتفاق خلالها على معظم الأمور التي سيتبقى إتمامها من عدمه خلال جلسة اليوم.

وكان صاحب الـ 25 عاماً قد انضم لصفوف زد خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف إنبي.

وخاض إسماعيل بقميص زد 21 مباراة خلال منافسات الموسم الماضي إذ حصل على 4 بطاقات صفراء خلال 1721 دقيقة لعب.

يذكر أن الزمالك قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان، الجناح والمهاجم الأنجولي شيكوبانزا والجناح الأيسر أحمد شريف والمهاجم عمرو ناصر.

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