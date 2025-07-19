موقف الأهلي وبيراميدز.. الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب زد

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن هناك مفاوضات جارية الآن بين الزمالك ومجلس إدارة نادي زد مباشرة بشأن محمد إسماعيل.

وأوضح المصدر أن زد لم يتلق أي عرضا رسميا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سوى من نادي الزمالك.

وأتم المصدر أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن دخول الأهلي وبيراميدز في سباق التعاقد مع اللاعب.

ولعب محمد إسماعيل 21 مباراة مع زد خلال الموسم الماضي 2024/25، ولم يسجل أو يصنع، حيث تلقى 4 بطاقات صفراوات.

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