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بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم محمد إسماعيل طوال مسيرته؟

02:46 م السبت 19 يوليه 2025
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  • عرض 3 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (1)
  • عرض 3 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (3)
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كتبت-هند عواد:

اقترب محمد إسماعيل مدافع نادي زد، من الانتقال إلى الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد إصابة أحمد حسام مدافع الأبيض بقطع في الرباط الصليبي.

وبدأ محمد إسماعيل مسيرته في صفوف إنبي تحت 21 عاما، قبل أن ينتقل إلى أسوان عام 2019، وبعدها عاد لإنبي من جديد، قبل أن يغادر بشكل نهائي إلى زد عام 2023.

ولعب محمد إسماعيل 21 مباراة مع زد خلال الموسم الحالي، ولم يسجل أو يصنع، وتلقى 4 بطاقات صفراوات.

وخاض صاحب الـ25 عاما، 89 مباراة مع مختلف الفرق التي لعب لها، وسجل 4 أهداف وتلقى 16 بطاقة صفراء.

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