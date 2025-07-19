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"العبوا غيرها".. المعلق أحمد الطيب يثير الجدل بشأن أحمد فتوح

02:00 م السبت 19 يوليه 2025
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  • عرض 11 صورة
    أحمد الطيب المعلق الرياضي
  • عرض 11 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (3)
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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كتبت-هند عواد:

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي، بشأن أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأعلن الزمالك، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وكتب أحمد فتوح عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "فتوح سهران، فتوح فى صالة أفراح، فتوح بيحضر حفل لراغب علامة، أو غيره فتوح في الساحل، فتوح في السخنة في قرية ساند بيتش، وإيه يعنى ما يسهر ويفرفش ويدلّع نفسه، طالما مابيعملش حاجة عيب أو حرام، يبقى براحته".

وأضاف: "المهم هو ملتزم فى التدريب و حالته البدنية طبيعية و ملتزم بتعليمات الجهاز الفنى والإداري من تكتيك و من ضبط المواعيد و علاقته بزملائه محترمة، يبقى تمام لكن حكاية أنه يمشي ويغور فى داهية ويروح الأهلى مش مهم، لا لا لا لا لا لا لا".

واختتم الطيب: "بقت لعبة قديمة ومكشوفة، العبوا غيرها، فتوح أحسن لاعب كرة فى مصر وفي أفريقيا كلها في أكثر من مركز مش مجرد باك شمال، العبوا غيرها".

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