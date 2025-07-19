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بار في الساحل وهروب من الكاميرا.. 11 صورة ترصد ظهور أحمد فتوح في حفل راغب علامة

01:49 م السبت 19 يوليه 2025
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    بوسي شلبي في حفل راغب علامة_8
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    المقطع المتداول لفتوح يظهر اسم البار_7
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    حفل راغب علامة في الساحل 1_9
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    حفل راغب علامة_11
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    الفنانة بشرى في حفل راغب علامة_6
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    البار الذي أٌقيمت فيه حفل راغب علامة_5
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    حفل راغب علامة في الساحل_10
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    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (2)_2
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    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (4)_4
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    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (1)_1
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كتبت – هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برفقة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال وجودهما في إحدى المناسبات، حيث ظهر في الخلفية اسم "SKY BAR".

وتبيّن أن هذا المكان "بار" يقع في الساحل الشمالي، واستضاف حفلاً للفنان راغب علامة مساء أمس، إذ نشر مقاطع فيديو من الحفل عبر خاصية "القصص القصيرة" على الحساب الرسمي للمكان على موقع "إنستجرام"، وظهرت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة بشرى ضمن الحضور.

ومن بين المقاطع التي نُشرت، ظهر مقطع لإمام عاشور وخلفه أحمد فتوح، الذي حاول التواري عن الكاميرا عند ملاحظته وجود شخص يقوم بالتصوير.

وأعلن نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد فتوح قدرها مليون جنيه، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، بسبب ظهوره في مناسبة عامة دون الحصول على إذن مسبق.

وقبل صدور هذا البيان بساعات، كان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قد أعلن مغادرة فتوح لمعسكر الفريق الإعدادي بإذن من الجهاز الفني، نظراً لمرض عمه خلال الأيام الأخيرة.

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