كتبت – هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برفقة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال وجودهما في إحدى المناسبات، حيث ظهر في الخلفية اسم "SKY BAR".

وتبيّن أن هذا المكان "بار" يقع في الساحل الشمالي، واستضاف حفلاً للفنان راغب علامة مساء أمس، إذ نشر مقاطع فيديو من الحفل عبر خاصية "القصص القصيرة" على الحساب الرسمي للمكان على موقع "إنستجرام"، وظهرت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة بشرى ضمن الحضور.

ومن بين المقاطع التي نُشرت، ظهر مقطع لإمام عاشور وخلفه أحمد فتوح، الذي حاول التواري عن الكاميرا عند ملاحظته وجود شخص يقوم بالتصوير.

وأعلن نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد فتوح قدرها مليون جنيه، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، بسبب ظهوره في مناسبة عامة دون الحصول على إذن مسبق.

وقبل صدور هذا البيان بساعات، كان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قد أعلن مغادرة فتوح لمعسكر الفريق الإعدادي بإذن من الجهاز الفني، نظراً لمرض عمه خلال الأيام الأخيرة.