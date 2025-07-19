بعد قرابة ثلاثة أسابيع على نجاح حسين لبيب ومجلسه بانتخابات نادي الزمالك واجهتهم أزمة خاصة بثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري.

الزمالك قرر بحسب بيان رسمي صادر في 14 نوفمبر 2023 خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح بجانب 20% من مستحاقات محمد صبحي و 15% من مستحقات الزناري مع إيقافهم شهرًا بالإضافة إلى إخطار اتحاد الكرة واللاعبين بعرضهم للبيع.

وذكر نادي الزمالك، خلال البيان ذاته:"في ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة".

فتوح منذ ذلك التاريخ مرّ فتوح بعدة مواقف وأزمات لعل أبزرها حبسه بعد اتهامه بالقتل عن طريق الخطأ قبل أن يتم التصالح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وبعد قرابة أقل من عامين على واقعته الأولى مع مجلس الإدارة الحالي بقيادة حسين لبيب عاد أحمد فتوح بأزمة غير انضباطية مرة أخرى.

فتوح غاب عن معسكر نادي الزمالك الإعدادي للموسم الجديد 2025/26 بداعِ ظرف أسري وهو مرض عمه حسبما أعلن مدير الكرة عبدالناصر محمد.

ولكن تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للاعب وهو يحضل أحد الحفلات بمدينة ساحلية في مصر ليقرر نادي الزمالك توقيع عقوبة قوية.

الزمالك أعلن أن مديره الرياضي جون إدوارد، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه بعد ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

إيقاف وتغريم.. هل يُعيد وسام أبو علي ذكريات هروب عصام الحضري من الأهلي؟

من اتهام بالتعاطي لـ عرضه للبيع.. 3 أزمات لأحمد فتوح مع الزمالك



