غرامات وعرض للبيع مرتين.. 3 أزمات لأحمد فتوح مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر في حفل للفنان راغب علامة، تزامنا مع خروجه من معسكر الفريق بداعي مرض عمه.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، فجر اليوم عبر الموقع الرسمي للنادي، إن فتوح غادر المعسكر بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

ولم يمر سوى ساعات قليلة، وأعلن جون إدوارد المدير الرياضي بالزمالك، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

ولا تعد هذه الأزمة الوحدة لأحمد فتوح خلال وجوده في الزمالك، إذ ارتبط اسم اللاعب بأزمتين شهيرتين خلال آخر عامين.

اتهام بالهروب من اختبار المنشطات وعرض للبيع

في عام 2023، حدثت أولى أزمات أحمد فتوح الشهيرة، عندما اتهم مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، اللاعب بالهروب من اختبار المنشطات.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إيقاف كلا أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها، والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

وغاب فتوح عن مران الزمالك لفترة طويلة، حتى أعلن مرتضى منصور في مقطع فيديو، انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن اللاعب اعتذر له ولجماهير الزمالك.

وفي يونيو الماضي 2024، تحدث فتوح لأول مرة عن تلك الأزمة، وقال في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر: "هذا الاتهام كان سوء تفاهم، اختلفت مع عبد الله جمعة وهو أخي، ولكن حين أفقد أعصابي أنفذ أول قرار يتبادر لذهني فغادرت المعسكر ووصل في ذلك الوقت أخبار خاطئة لمرتضى منصور، وحين عدت أجريت العينة وتم حل الأزمة، لم أعُد للعب حتى صدور نتيجة العينة السلبية انتظارا لرد كرامتي عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام كل من اتهموني".

مغادرة المعسكر وعرضه للبيع

في نهاية عام 2023، أثار فتوح الجدل مرة أخرى بعدما غادر معسكر الزمالك، قبل يوم من مباراة زد بالدوري المصري، دون إذن الجهاز الفني.

وعرض مجلس إدارة الزمالك فتوح للبيع بعد تلك الواقعة، وقال في بيان رسمي: "إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول، أن اللاعبين: أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة".

وأضاف: "وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح الفيفا، وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. تفاقم أزمة وسام أبو علي.. وتنافس الأهلي والزمالك على توفيق

"من مرض عمي إلى خصم مليون جنيه".. تفاصيل أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك