أثار لاعب الزمالك أحمد فتوح أزمة بعدما ظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وهو في حفل على الرغم من إعلان مدير الكرة بناديه عبدالناصر محمد حصول اللاعب على إذن بسبب مرض عمه.

الزمالك عاد بعد ذلك ليُعلن عبر مديره الرياضي جون إدوارد، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه بعد ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 3 ملاحظات على أزمة فتوح:

1) رد غير متوقع لجون إدوارد

لم ينتظر جون إدوار وقتًا طويلاً لإصدار العقوبة بل تم إصدارها بعد ساعات قليلة من تداول الفيديو عكس ماكان يتم في فترات سابقة.

2) تضارب بيانات الزمالك

مدير الكرة عبدالناصر محمد أصدر في البداية بيانًا يشير إلى حصول اللاعب على إذن بالغياب عن المعسكر لمرض عمه ثم أصدر النادي بيانًا باتخاذ جون إدوارد بالتنسيق مع عبدالناصر قرار العقوبة لحضور مناسبة بدون إذن.

مدير الكرة كان قد أكد خلال تصريحاته أن اللاعب يؤدي برنامجاً تأهيليًا وسينتظم بشكل طبيعي مع الفريق.

3) عقوبة تاريخية

لم يعتاد نادي الزمالك على إعلان العقوبات وإن أعلنها لم تصل إلى المليون ما يجعلها عقوبة تاريخية إذ كانت أقصى العقوبات المعلنة خلال العقد الأخير على سبيل المثال تغريم طارق حامد مبلغ 500 ألف جنيه بعد ظهوره بأحد البرامج.

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