إيقاف وتغريم.. هل يُعيد وسام أبو علي ذكريات هروب عصام الحضري من الأهلي؟

كتب - محمد القرش:

تسيطر أزمة المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، مع النادي الأهلي على حديث الوسط الرياضي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت الأزمة عندما رفض المارد الأحمر العرض المقدم من نادي كولومبوس كرو الأمريكي لضم المهاجم الفلسطيني، موضحا في بيان رسمي أن المقابل المادي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9.5 مليون دولار + 2.5 ملیون دولار مزايا إضافية.

ويضغط اللاعب الفلسطيني على إدارة الأهلي من أجل السماح له بالانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتخلف وسام عن الخضوع للقياسات البدنية التي أقرها الأهلي، بجانب عدم الحضور لمعسكر الفريق بتونس استعدادا للموسم الجديد 2025/26.

وسبق أن واجه النادي الأهلي أزمة كهذه قبل 17 عاما "2008"، عندما هرب عصام الحضري إلى سويسرا بعد رفض المارد الأحمر انتقاله إلى سيون بسبب ضعف المقابل المادي.

عصام الحضري خير مثال لـ وسام

في شهر فبراير من عام 2008، فوجيء النادي الأهلي بسفر عصام الحضري إلى سويسرا دون إذن مسبق، ليتضح إنه فسخ عقده من جانب واحد ويستعد للانضمام لنادي سيون.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد اللاعب والنادي السويسري في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن هروب اللاعب وتحريض سيون اللاعب على فسخ تعاقده من جانب واحد.

وفي 18 أبريل 2009، تلقى الأهلي إخطارا رسميا من لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بإيقاف عصام الحضري 4 أشهر مع غرامة مالية قدرها 900 ألف يورو.

بجانب إيقاف قيد نادي سيون السويسري لمدة فترتين، بسبب تحريض اللاعب على فسخ عقده من جانب واحد.