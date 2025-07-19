4 صور من ظهور أحمد فتوح في حفل راغب علامة

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد خروج الأول من معسكر الأبيض.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة الزمالك، نفى انقطاع فتوح عن معسكر الفريق، وأشار إلى أنه حصل على إذن من الجهاز الفني للمغادرة في الساعات الماضية بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

وبعد تداول صور فتوح مع إمام عاشور في إحدى المناسبات، نشر الأخير صورا من حفل الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي بالزمالك، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

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