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المصري البورسعيدي يخوض 3 وديات في تونس

11:29 ص السبت 19 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    الجهاز الفني للمصري البورسعيدي أثناء السفر إلى تونس
  • عرض 8 صورة
    باهر المحمدي من سفر المصري البورسعيدي إلى تونس
  • عرض 8 صورة
    أحمد عيد من سفر المصري البورسعيدي إلى تونس
  • عرض 8 صورة
    أحمد أيمن منصور وعمر الساعي من سفر بعثة المصري البورسعيدي إلى تونس
  • عرض 8 صورة
    صلاح محسن من سفر بعثة المصري البورسعيدي إلى تونس1
  • عرض 8 صورة
    الجهاز الفني للمصري البورسعيدي
  • عرض 8 صورة
    باهر المحمدي من سفر بعثة المصري البورسعيدي إلى تونس
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كتبت-هند عواد:

أعلن المصري البروسعيدي، في بيان رسمي، جدول مبارياته الودية، خلال معسكر الفريق المقام حاليا بتونس، استعدادا للموسم الجديد.

وتوجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى تونس.

ويخوض المصري البورسعيدي 3 مباريات ودية، خلال معسكره في تونس، ضد كل من الصفاقسي يوم 19يوليو، النجم الساحلي يوم 23 يوليو، الترجي التونسي يوم 27 من نفس الشهر.

وينطلق معسكر المصري البورسعيدي غدا الأحد 20 يوليو، ويستمر حتى يوم 1 أغسطس المقبل.

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