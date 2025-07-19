المصري البورسعيدي يخوض 3 وديات في تونس

كتبت-هند عواد:

أعلن المصري البروسعيدي، في بيان رسمي، جدول مبارياته الودية، خلال معسكر الفريق المقام حاليا بتونس، استعدادا للموسم الجديد.

وتوجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى تونس.

ويخوض المصري البورسعيدي 3 مباريات ودية، خلال معسكره في تونس، ضد كل من الصفاقسي يوم 19يوليو، النجم الساحلي يوم 23 يوليو، الترجي التونسي يوم 27 من نفس الشهر.

وينطلق معسكر المصري البورسعيدي غدا الأحد 20 يوليو، ويستمر حتى يوم 1 أغسطس المقبل.

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