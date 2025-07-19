هل خصم فيفا 9 نقاط من الإسماعيلي؟.. النادي يرد ببيان رسمي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر النادي الإسماعيلي بياناً رسميًا ليوضح ما تم إثارته مؤخرًا بخصوص صدور قرار من فيفا بخصم 9 نقاط من رصيده بجانب إيقاف القيد لثلاث فترات متتالية.

وجاء نص بيان الإسماعيلي الصادر مساء أمس الجمعة:""نظرًا لانتشار معلومات مغلوطة في الآونة الأخيرة بشأن إيقاف القيد وأثاره المنتظرة والتي لا تخرج عن كونها شائعات لبث القلق بين جماهير النادي ومحبيه فإن النادي يوضح الآتي، أولا، إيقاف القيد لثلاثة فترات والذي ظهر على نوافذ فيفا يوم 17 يوليو الحالي حدث بطريق الخطأ".

وأضاف: "تم التواصل مع فيفا والمحكمة الرياضية لتصويب الوضع حيث أن القضية لا تزال منظورة ولم يصدر فيها قرارا نهائيا، بالنسبة لإيقاف القيد لحين السداد فإن أحدهما خاص بقضية الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل وتم التواصل معهما والنادي في سبيله لسداد المستحقات بعد التسوية النهائية معهما ورفع الحظر الموقع على النادي بسببهما".

وأردف: "حظر القيد التأديبي الذي وقع على النادي لمدة فترتي قيد قد تم تقليصه ليصبح فترة واحدة ويصبح من حق النادي قيد صفقاته في يناير المقبل بعد غلق القضايا المشار إليها سابقا".

وواصل: "النادي ليس مهددا بخصم نقاط إلا في حالة مرور 3 فترات قيد دون سداد المستحقات الخاصة بالقضايا السابقة وهذا لن يحدث لأن النادي في سبيله لسداد المبالغ وغلق هذه القضايا، كما أن النادي لم يتلق أي خطاب بهذا الشأن لأنها من القواعد القانونية العامة لفيفا ، كما أنه لا يوجد ما يشاع عن خصم 9 نقاط".

وتابع: "لا يوجد بالنادي ما يسمى بشركة قانونية ولا ما يشاع أن النادي قد تلقى خطابا يفيد بالموافقة على الرفع الاستثنائي لحظر القيد وما يتم تداوله في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأتم: "يهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره عدم الالتفات إلى الادعاءات التي تسعى إلى تأليب الجماهير وإشاعة مناخ من القلق والخوف لأن الملف القانوني يتم تداوله والتعامل معه بحرص شديد وبكل احترافية وانعكس ذلك في وإغلاق 11 قضية دولية سابقة وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم غلق باقي القضايا ليغلق هذا الباب نهائيا والذي شكل ضغطا واستنزافا ماليا وأدبيا وقانونيا، وبحيث ينطلق النادي في بناء فريق جدير بعودته إلى مكانته الطبيعية، رفقا بالنادي وجماهيره".

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