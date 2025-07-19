لاعب أرسنال ينتظم في تدريبات منتخب مصر للشباب

القاهرة ـ مصراوي:

انتظم المحترف المصري بصفوف أرسنال الإنجليزي كامرون إسماعيل اليوم السبت بمعسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه.

ويخوض منتخب الشباب معسكرًا خلال الفترة من 3 إلى 31 يوليو الجاري ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.

من هو كامرون إسماعيل؟

أرسنال أعلن الأسبوع الماضي توقيع أول عقد احترافي مع اللاعب صاحب الأصول المصرية كاميرون إسماعيل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الظهير الأيسر ذو الأصول المصرية انضم لصفوف أكاديمية أرسنال في عام 2021 حيث تدرج بقطاع النادي حتى وقع أول عقد احترافي.

كاميرون من أب نيجيري وأم مصرية لذا استدعاه منتخب الشباب للظهور بقميصه.

وقال اللاعب بعد توقيعه عقوده الاحترافية الأولى مع النادي:""لطالما كنتُ من مشجعي أرسنال، وسكني بالقرب من الملعب كان يُتيح لي رؤية مشجعي أرسنال في كل مكان، وسماع أغنية الفريق الرئيسية، هي لحظة فخرٍ لي، وأمر كنت أحلم به، إنها لحظة عظيمة، وأنا سعيد بوجودي هنا".

اللاعب صاحب الـ 18 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بـ 22 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين خلال 1175 دقيقة لعب.

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