"من مرض عمي إلى خصم مليون جنيه".. تفاصيل أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك

كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية أزمة للاعب الزمالك، أحمد فتوح، بسبب تخلفه عن حضور تدريبات الزمالك وحضور حفل في الساحل الشمالي.

وبدأت القصة عندما تداولت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى انقطاع أحمد فتوح عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

ليعلق عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك على الأنباء المتداولة، حيث نفى عبر المركز الإعلامي كل ما يتم تداوله.

وأوضح عبد الناصر أن فتوح تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر، قبل أن يحصل على إذن بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

وبالتزامن مع تصريحات مدير الكرة بالقلعة البيضاء، انتشر مقطع فيديو من حفل المطرب راغب علامة بالساحل الشمالي والذي أظهر حضور أحمد فتوح.

ولم ينتظر الزمالك كثيرا، حيث أعلن جون إدوارد منذ قليل عن تغريم الظهير الأيسر مبلغ مالي قدره مليون جنيه مصري، بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.