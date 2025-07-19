"مليون جنيه".. قرارات صارمة من الزمالك ضد أحمد فتوح

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه بعد ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن العقوبة تتضمن كذلك إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك قد نفى في تصريحات أوردها المركز الإعلامي مساء أمس الجمعة ما يتردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر، ثم حصل على إذن بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

وواصل عبد الناصر أن فتوح يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به حاليا، وسيعود خلال الأيام المقبلة للمعسكر التدريبي.

وأتم مدير الكرة أن فتوح لم يحدث أي مشكلة داخل النادي، مشيدا بالتزام الظهير الأيسر.

اقرأ أيضًا:

5 صور ترصد حضور إمام عاشور حفل راغب علامة في الساحل الشمالي

اتصالات واحترام الأهلي.. أحمد مجاهد يعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني



