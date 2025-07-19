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أول رد من الزمالك بشأن انقطاع أحمد فتوح عن التدريبات

10:02 ص السبت 19 يوليه 2025
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
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كتب - محمد القرِش:

رد نادي الزمالك على الأنباء المنتشرة والتي تشير إلى انقطاع أحمد فتوح عن التدريبات الجماعية بمعسكر العاصمة الإدارية.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات عبر المركز الإعلامي، إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر، ثم حصل على إذن بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

وواصل عبد الناصر أن فتوح يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به حاليا، وسيعود خلال الأيام المقبلة للمعسكر التدريبي.

وأتم مدير الكرة أن فتوح لم يحدث أي مشكلة داخل النادي، مشيدا بالتزام الظهير الأيسر.

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