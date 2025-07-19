اتصالات واحترام الأهلي.. أحمد مجاهد يعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني

كتبت-هند عواد:

علق أحمد مجاهد عضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان الاتحاد الفلسطيني، بشأن أزمة وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي.

وكتب مجاهد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته بعد اتصالات و تفهم الوضع".

وأضاف: "والفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد يؤكد على تقدير النادي الأهلي و جماهيره و جماهير الكرة المصرية بشكل عام و يتمنى إنهاء الموضوع بشكل مرضي للجميع".

وكان الاتحاد الفلسطيني أصدر بيانا رسميا، يطالب فيه نظيره المصري بحماية وسام أبو علي من الحملات الإعلامية والجماهيرية، ويمكن متابعة التفاصيل الكاملة من هنا.