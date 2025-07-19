كتب - يوسف محمد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية للمرة الأولى بمعسكر الفريق بتونس أمس الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويقام معسكر النادي الأهلي استعدادا للموسم المقبل، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري، حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

وشهد المران الجماعي للنادي الأهلي أمس الجمعة، حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، الذي يتواجد كرئيس لبعثة الفريق في تونسي.

كما حرص الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وظهر الثنائي ياسين مرعي ومحمد شكري، في المران الجماعي للنادي الأهلي بتونس، بعد أيام قليلة من إعلان انتقالهما إلى المارد الأحمر رسميا.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد شارك في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، لكنه ودع البطولة سريعا من دور المجموعات، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في البطولة.

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة في مباراة واحدة بمونديال الأندية، فيما حضر التعادل في مباراتين، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى بمونديال الأندية.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)

فيريرا يبدأ سياسية تصعيد الشباب بلاعبان في الدفاع