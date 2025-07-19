من هو علي نوفل أمل فيريرا في حل أزمة الظهير الأيمن بالزمالك؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

دفع المدير الفني لفريق الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا باللاعب الشاب علي نوفل في مركز الظهير الأيمن بدلاً من عمر جابر خلال المباراة الودية التي أُقيمت مساء يوم أمس الجمعة وانتهت بهدف نظيف للاعبي القلعة البيضاء.

الزمالك يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمزة المثلوثي عن الفريق بعد انتهاء عقده بجانب إعارة اللاعب الشاب أحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري ليبقى عمر جابر وحيدًا في المركز.

ولجأ فيريرا إلى قطاع الناشئين حتى يتعاقد مسؤولو الزمالك مع ظهير أيمن وربما يكون قد وجد حلاً وبديلاً جيدً.

علي نوفل يلعب بفريق الزمالك مواليد 2006 إذ بدأ مسيرته الكروية بنادي الصيد وهو في عامه الرابع ولمدة 4 سنوات:"مدربي أحمد فهمي قالي إنت لازم تروح نادي بيدخل مسابقات فرحت الزمالك وقعدت شهر ونصف اختبارات ثم أخبرني كابتن عمر عبدالمجيد بأنني لاعب جيدًا واستحق التواجد في الزمالك"، هكذا تحدث صاحب الـ 19 عاماً لفضائية ناديه في وقت سابق.

وتدرج نوفل في قطاع ناشئين الزمالك وتدرب مع أكثر من مدرب:"ولكن اللي طورني على الجانب الهجومي كابتن محمد عمر النور ومحمد الزرق، كنت بلعب سباعي فكنت بدافع ولما بدأت ألعب في ملعب 11 أعطوني الثقة للنزعة الهجومية".

وتعرض نوفل من عامين خلال مباراة الزمالك ومودرن سبورت الشهيرة بسبب عدد الإصابات الخطرة بها لإصابة في الحاجب استلزمت 20 غرزة.

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