مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

الشمس

مباريات ودية -أندية

نيس

- -
17:00

اجاكسيو

مباريات ودية -أندية

جانجون

- -
18:30

نانت

جميع المباريات

إعلان

"بتموت من الجوع".. أول تعليق من آنس النجار على أزمة وسام أبو علي والأهلي

03:33 ص السبت 19 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (12)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (14)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (3)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي
  • عرض 11 صورة
    طريقة الإعلان عن قائمة منتخب فلسطين
  • عرض 11 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 11 صورة
    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو على
  • عرض 11 صورة
    منتخب فلسطين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي الفلسطيني آنس النجار، على الأزمة المثارة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، بين النادي الأهلي ووسام أبو علي، مشيرا إلى بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص هذا الأمر.

وارتبط اسم أبو علي خلال الفترة الماضية بالرحيل عن المارد الأحمر، خاصة في ظل تلقى اللاعب العديد من العروض خلال الفترة الماضية، نظرا لتألقه خلال الفترة الماضية مع المارد الأحمر.

وكتب النجار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا ضد تصرفات وسام أبو علي وضد بيان الاتحاد الفلسطيني، بس يا جماعة منشورات كثيرة تكتب ينقصها من الحكمة الكثير".

وأضاف: "البعض وصل فيه الأمر لشتم الفلسطينين، القضية، بسبب تصرف فردي من لاعب

متخليش التعصب ياخدك لفتنة، بين شعبين طول عمرهم دمهم واحد".

واختتم النجار تصريحاته: "كان أولى باتحاداتنا ومؤسساتنا الرسمية، الحديث عن الناس اللي بتموت من الجوع في القطاع".

والجدير بالذكر أن الاتحاد الفلسطيني، نشر خلال الساعات الماضية بيانا رسميا، أعلن خلاله دعمه لأبو علي، مشيرا أن اللاعب يتعرض لهجمات إعلامية وجماهيرية خلال الفترة الماضية، قبل أن يقوم بحذف البيان بعد ساعات قليلة من نشره.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)

فيريرا يبدأ سياسية تصعيد الشباب بلاعبان في الدفاع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي النادي الأهلي منتخب فلسطين آنس النجار أزمة وسام أبو علي والأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فيديو "صغير العسلية"| فتاة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطفل
أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة