كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي الفلسطيني آنس النجار، على الأزمة المثارة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، بين النادي الأهلي ووسام أبو علي، مشيرا إلى بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص هذا الأمر.

وارتبط اسم أبو علي خلال الفترة الماضية بالرحيل عن المارد الأحمر، خاصة في ظل تلقى اللاعب العديد من العروض خلال الفترة الماضية، نظرا لتألقه خلال الفترة الماضية مع المارد الأحمر.

وكتب النجار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا ضد تصرفات وسام أبو علي وضد بيان الاتحاد الفلسطيني، بس يا جماعة منشورات كثيرة تكتب ينقصها من الحكمة الكثير".

وأضاف: "البعض وصل فيه الأمر لشتم الفلسطينين، القضية، بسبب تصرف فردي من لاعب

متخليش التعصب ياخدك لفتنة، بين شعبين طول عمرهم دمهم واحد".

واختتم النجار تصريحاته: "كان أولى باتحاداتنا ومؤسساتنا الرسمية، الحديث عن الناس اللي بتموت من الجوع في القطاع".

والجدير بالذكر أن الاتحاد الفلسطيني، نشر خلال الساعات الماضية بيانا رسميا، أعلن خلاله دعمه لأبو علي، مشيرا أن اللاعب يتعرض لهجمات إعلامية وجماهيرية خلال الفترة الماضية، قبل أن يقوم بحذف البيان بعد ساعات قليلة من نشره.

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