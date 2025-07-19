كتب - يوسف محمد:

علق هشام معمر المعلق الفلسطيني، على أزمة اللاعب وسام أبو علي مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ورغبة اللاعب في الرحيل عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وشهدت الفترة الماضية، حالة من جدل واسعة بشأن مستقبل اللاعب وسام أبو علي مع المارد الأحمر، خاصة في ظل غضب اللاعب في الفترة الماضية، وغيابه عن تدريبات الفريق أكثر من مرة، للضغط على إدارة النادي للموافقة على رحيله في فترة الانتقالات الحالية.

وكتب معمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعوام أمضيتها في مصر، فلسطيني على أرضها أعلق على دوريها، أتنفس محبتها وأحيا بين ناسها كأحدهم".

وأضاف: "ما وجدته في هذا الشعب العظيم لا يشترى ولا يزيف احتضان حقيقي، وقيم تُمنح بفطرة الكبار، ما رسخته القلوب وخطته المواقف والدم أكبر من أن تمسه سحابة عابرة".

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن مساء أمس الجمعة في بيان رسمي، استنكاره ما يتعرض له اللاعب من هجمات إعلامية وجماهيرية، طبقا لما ورد في بيان الاتحاد الفلسطيني في بيانه.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن استبعاد أبو علي من قائمة الفريق في معسكر تونس، استعدادا للموسم الجديد، بالإضافة إلى أنه تم تغريمه ماليا في وقت سابق، بسبب تغيبه عن المران الجماعي للفريق.

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