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ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة

01:08 ص السبت 19 يوليه 2025
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    ستوري محمد مجدي أفشة
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    ستوري محمد هاني
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    ستوري محمد الشناوي
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    ستوري محمد شريف
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    ستوري محمد شحاتة
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    ستوري ريبيرو
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    ستوري زيزو
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    ستوري ديانج
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    ستوري ناصر منسي
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    ستوري شيكو بانزا
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك لاعب الزمالك ناصر منسي جماهيره صورة من احتفاله بهدفه في مرمى الأهلي بالسوبر الأفريقي مدونًا:"جمعة مباركة"، فيما شارك الأنجولي شيكوبانزا متابعيه ظهوره الأول مع الزمالك في ودية رع.

ونشر لاعبو الأهلي أليو ديانج، محمد شريف،محمد هاني، محمد الشناوي بجانب المدير الفني للفريق ريبيرو صورًا ومقاطع فيديو من وصولهم إلى دولة تونس؛ حيث المعسكر الخارجي.

ونشر محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الأهلي صورة من الحصة التدريبة التي ظهر بها مع الأهلي في تونس وكذلك زميله زيزو.

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