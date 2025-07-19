"قرار من ريبيرو".. ماذا حدث بالمران الأول للأهلي في تونس؟

خاض فريق الأهلي مساء الجمعة حصته التدريبية الأولى في معسكره الخارجي بدولة تونس تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبييرو.

يخوض الأهلي معسكرًا إعداديًا للموسم المقبل في دولة تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ريبيرو أن يخوض اللاعبون تدريبًا في يومهم الأول بتونس.

وتدرب الفريق على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر الجمعة استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بطلاً للدوري وكأس السوبر المصري.

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