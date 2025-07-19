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"قرار من ريبيرو".. ماذا حدث بالمران الأول للأهلي في تونس؟

12:52 ص السبت 19 يوليه 2025
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    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    محمد شريف وياسر إبراهيم والشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (1)
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    محمد شريف من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 13 صورة
    الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    أفشة والشحات من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 13 صورة
    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (2)
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    بعثة الأهلي تتجه إلى تونس
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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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خاض فريق الأهلي مساء الجمعة حصته التدريبية الأولى في معسكره الخارجي بدولة تونس تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبييرو.

يخوض الأهلي معسكرًا إعداديًا للموسم المقبل في دولة تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ريبيرو أن يخوض اللاعبون تدريبًا في يومهم الأول بتونس.

وتدرب الفريق على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر الجمعة استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بطلاً للدوري وكأس السوبر المصري.

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