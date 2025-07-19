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هل سيبني الزمالك استادًا كبيرًا؟.. هشام نصر يجيب

12:24 ص السبت 19 يوليه 2025
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    نائب رئيس الزمالك في فرع النادي الجديد
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    نائب رئيس الزمالك في فرع النادي الجديد
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    هشام نصر يتفقد فرع الزمالك الجديد
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    فرع الزمالك الجديد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حقيقة اتجاههم لبناء استادً كبيرًا بفرع القلعة البيضاء الجديد في منطقة السادس من أكتوبر.

وقال نصر في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء الجمعة، إن دراسات الجدوى أثبتت أن مشروع إنشاء استادً كبيرًا غير مربح في ظل وجود أولويات أخرى أكثر أهمية للنادي.

وأشار نائب رئيس نادي الزمالك إلى أن ملاعب تدريب الفريق الأول بفرع مدينة 6 أكتوبر ستكون جاهزة للاستخدام بنهاية العام الحالي، مضيفًا:"تم تنفيذها بجودة عالية تليق باسم نادي الزمالك وبعدها سيتم تخصيصها لكافة فرق النادي سواء كبار أو ناشئين".

وأتم نصر تصريحاته بخصوص الملعب بالتنويه إلى أنهم يفكرون في بناء ملعب صغير يتسع إلى 8 إلى 10 آلف مشجع ليستوعب بعض المباريات.

وتطرق نصر إلى الوضع المالي للنادي حاليًا بالإشارة إلى أنهم مازالوا يواجهون بعض القضايا المرتبطة بغرامات قديمة:"الإدارة دفعت مبالغ ضخمة ومستمرة حتى الآن لتسوية كافة القضايا".

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الزمالك فرع الزمالك بمنطقة 6 أكتوبر هشام نصر ستاد الزمالك
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