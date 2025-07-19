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وكيل توفيق محمد لمصراوي: اللاعب لديه عروض خارجية.. ومفاوضات من الأهلي والزمالك

12:16 ص السبت 19 يوليه 2025
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    الظهير الأيسر توفيق محمد
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    توفيق محمد 1
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    توفيق محمد
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد سلامة وكيل الظهير الأيسر لفريق بتروجيت توفيق محمد، تفاصيل مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مع اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط صاحب الـ 25 عاما بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة: "هناك مفاوضات من قبل الأهلي والزمالك مع توفيق للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن نادي بتروجيت يرفض رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف: "على الرغم من رفض نادي بتروجيت الاستغناء عن اللاعب، لكن ما زال لدينا الأمل في تحرك اللاعب إلى أي من القطبين، خاصة وأن فترة الانتقالات لم تغلق".

وتابع: "نضغط بشكل قوي لإقناع إدارة بتروجيت ترك اللاعب في فترة الانتقالات الجارية، لكن إدارة بتروجيت مازالت متمسكة بموقفها، أتعجب من موقف الإدارة برفض العروض المقدمة للاعب ولكن من الوارد حدوث أي متغيرات في الفترة المقبلة".

واختتم سلامة تصريحاته: "انتظر عرضين للاعب من السعودية وليبيا، في حال وصلت هذه العروض بشكل رسمي إلى النادي، سأتحرك بقوة في هذا الأمر".

ويذكر أن توفيق محمد شارك رفقة فريق بتروجيت، خلال الموسم المنقضي 2024-2025، في 22 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أي هدف وقدم تمريرة حاسمة.

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