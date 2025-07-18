كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفهم من البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني بخصوص لاعبهم المحترف بصفوف الأهلي وسام أبو علي.

وطالب الاتحاد الفلسطيني، في بيانه الصادر بوقت سابق من مساء اليوم الجمعة، نظيره المصري ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من الحملات الإعلامية والجماهيرية ضد، حسبما جاء نص البيان، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي:"لا نتدخل في شؤون الأندية وتدخلنا يكون في أُطر حاكمة طبقا للوائح مثل شكوى اللاعبين للأندية أو العكس ولسنا أوصياء على الإعلام".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"الاتحاد المصري قام بمعاملة اللاعب الفلسطيني كمصري ووضع ذلك في اللائحة فماذا نفعل أكثر من ذلك؟".

وتشهد الفترة الجارية أزمة بين وسام أبو علي الممتنع عن خوض التدريبات مع فريقه وإدارة ناديه حول رغبته في الرحيل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





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