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6 صور ترصد ظهور صفقات الزمالك الجديدة بودية رع

10:32 م الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيكوبانزا بودية الزمالك ورع
  • عرض 6 صورة
    مهدي سليمان بودية الزمالك ورفع
  • عرض 6 صورة
    عمرو ناصر بودية الزمالك ورفع
  • عرض 6 صورة
    شيكوبانزا شارك أساسيًا في ودية الزمالك ورع
  • عرض 6 صورة
    أحمد شريف بودية الزمالك ورع
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فاز فريق الزمالك بهدف نظيف على نظيره رع خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بالمعسكر المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت المباراة لأول مرة مشاركة الصفقات الأربع الجديد للزمالك التي شاركت على مدار الـ 90 دقيقة وهي: الأنجولي شيكو بانزا، مهدي سليمان، أحمد شريف وعمرو ناصر.

ودفع المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا خلال الشوط الأول باللاعب شيكو بانزا الذي سجل هدفًا ولكن تم إلغائه.

وخلال الشوط الثاني شارك الثلاثي مهدي سليمان وأحمد شريف وعمرو ناصر كبدلاء.

وكان الزمالك قد فاز بهدف نظيف على نظيره أورانج في وديته الأولى.

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