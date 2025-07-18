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زيزو يثير الجدل برسالة غامضة بعد وصول بعثة الأهلى إلى تونس

10:10 م الجمعة 18 يوليه 2025
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    زيزو ومحمد علي بن رمضان
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    زيزو وكريم فؤاد
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كتب - نهى خورشيد

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بنشره رسالة غامضة بالتزامن مع وصول بعثة القلعة الحمراء إلى تونس استعداداً للمعسكر التحضيري للموسم الجديد.

ونشر زيزو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع تعليق:"إنهم يسخرون مما يخشونه وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه".

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وفي سياق متصل، وصلت بعثة الأحمر صباح اليوم الجمعة إلى مدينة طبرقة التونسية لبدء المعسكر الأعدادي المقرر له خلال الفترة من 18 حتى 26 يوليو الجاري، سيخوض خلاله الفريق الكروي مباراتان وديتان أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25.

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