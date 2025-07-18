"بهدف صفقة أمس".. مودرن سبورت يتفوق على أبو قير للأسمدة ودياً

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الكروي بنادي مودرن سبورت استعداداته للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بتحقيق فوز ودي على نظيره أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن المعسكر المقام حالياً في مدينة الإسكندرية.

وشهد اللقاء أداء قوي من جانب الفريقين، إلا أن الأفضلية كانت لمودرن سبورت الذي حسم المباراة بفضل هدف المهاجم النيجيري جودوين شيكا، بعدما تم الإعلان عن التعاقد معه أمس الخميس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقود الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني الجديد لمودرن سبورت فترة الإعداد، التي تتضمن عدة مواجهات ودية في إطار المعسكر المغلق، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.







