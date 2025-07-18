مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

1 0
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

"استعدادا للموسم الجديد".. الخطيب يظهر في مران الأهلي الأول بمعسكر تونس

09:55 م الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (1)
  • عرض 6 صورة
    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 6 صورة
    أفشة والشحات من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 6 صورة
    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في مران المارد الأحمر الأول ال1ي أقيم اليوم الجمعة، في معسكر الفريق بتونس استعدادا للموسم الجديد.

وكانت بعثة المارد الأحمر، وصلت اليوم الجمعة إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الخاص بالموسم الجديد 2025-2026، الذي يقام خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

ويخوض المارد الأحمر مباراتين وديتين، في معسكر تونس، الأولى أمام الملعب التونسي يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، فيما ستكون المباراة الثانية، يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر ذاته، أمام فريق البنزرتي التونسي.

ويستعد المارد الأحمر للموسم المقبل 2025-2026، حيث أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية الموسم يوم 8 أغسطس المقبل، ببطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، بعد احتلال المركز الرابع بالمجموعة الأولى بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)

فيريرا يبدأ سياسية تصعيد الشباب بلاعبان في الدفاع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب مران الأهلي الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بهدف صفقة أمس".. مودرن سبورت يتفوق على أبو قير للأسمدة ودياً

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة