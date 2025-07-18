كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في مران المارد الأحمر الأول ال1ي أقيم اليوم الجمعة، في معسكر الفريق بتونس استعدادا للموسم الجديد.

وكانت بعثة المارد الأحمر، وصلت اليوم الجمعة إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الخاص بالموسم الجديد 2025-2026، الذي يقام خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

ويخوض المارد الأحمر مباراتين وديتين، في معسكر تونس، الأولى أمام الملعب التونسي يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، فيما ستكون المباراة الثانية، يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر ذاته، أمام فريق البنزرتي التونسي.

ويستعد المارد الأحمر للموسم المقبل 2025-2026، حيث أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية الموسم يوم 8 أغسطس المقبل، ببطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، بعد احتلال المركز الرابع بالمجموعة الأولى بالبطولة.

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