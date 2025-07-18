قراءة في ذهن فيريرا من واقع ودية الزمالك ورع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بهدف نظيف على نظيره رع خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بمعسكره في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن التحضيرات لمنافسات الموسم المقبل.

الودية هي الثانية للفريق وللمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بعدما فاز في مباراته الودية الأولى بهدف نظيف على نظيره أورانج.

وشهدت مباراة رع العديد من الوقائع التي ربما تعد مؤشرات لطريقة لعب الفريق والراحلين خلال الفترة المقبلة عن صفوف الزمالك.

1) الصفقات الجديدة

دفع فيريرا بالصفقات الجديدة الأربع التي تم الإعلان عنها خلال مباراة رع على مدار شوطي اللقاء؛ إذ شارك خلال الـ 45 دقيقة الأولى اللاعب الأنجولي شيكو بانزا.

وظهير شيكو بانزا الذي يجيد اللعب كجناح أيسر ومهاجم كمهاجم كجناح أيسر.

الزمالك بدأ ودية رفع بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، عمر جابر.

لاعبا الاتكاز: محمد شحاتة ـ عبد الله السعيد.

خط الوسط المتقد: شيكو بانزا،أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر ماهر.

المهاجم: ناصر منسي.

2) إشكالية أحمد شريف وعمرو ناصر

ظهر خلال الشوط الثاني الثلاثي مهدي سليمان حارس المرمى والثنائي أحمد شريف الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم وعمرو ناصر المهاجم الصريح.

وكانت التكهنات عن كيفية استغلال فيريرا للثنائي في الجانب الهجومي وظهر الثنائي كما كانا في فاركو سويًا أحمد شريف جناح أيسر وعمرو ناصر مهاجمًا.

ودفع فيريرا خلال الشوط الثاني بكل من: مهدي سليمان، سيف الجزيري، أحمد شريف، أحمد حمدي، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، علي نوفل، هاني ياسر، سيف جعفر، حازم أسامة وعمرو ناصر.

3) الوجوه الصاعدة

عمد فيريرا خلال مباراتي رع وأورانج إلى الدفع بغالبية اللاعبين لزيادة لياقتهم بجانب معرفة قدرات كل لاعب منهم وشهدت ودية رع ظهور ثنائي فريق الشباب علي نوفل وهاني ياسر بجانب حازم أسامة ولكن الأخير سبق وظهر في مناسبة مع الفريق الأول سواء بالتدريبات أو المباريات.

ويعد الثنائي علي نوفل وهاني ياسر من مواهب فريق مواليد 2006 بنادي الزمالك إذ يجيد الأول اللعب في مركز الظهير الأيمن بينما ينشط الثاني في مركز الظهير الأيسر.

ويعاني الزمالك في مركز الظهير الأيمن حاليًا في ظل وجود عمر جابر فقط.

4) استمرارية عواد

لم تشهد المباراة مشاركة محمد صبحي في وقت ربطت تقارير اقتراب انتقاله لصفوف بيراميدز ولكن ربما يكون غيابه لمشاركة حارسين فقط خلال المباراة ومنح كل منهما وقتِ كاف.

صبحي كان قد شارك في المباراة الودية الأولى أمام فريق أورانج ولكن العامل المشترك في المباراتين هو تواجد عواد الذي ربما يتم تجهيزه ليكون الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

اقرأ أيضًا:

"تغيير بسبب شريف".. أرقام قمصان صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)