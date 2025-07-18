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"بمعسكر تونس".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

09:43 م الجمعة 18 يوليه 2025
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    محمد شريف وياسر إبراهيم والشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    أفشة والشحات من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي تتجه إلى تونس
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    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (2)
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كتب - يوسف محمد:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، معسكر الإعداد بتونس، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويقام معسكر المارد الأحمر في تونس، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته، يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام كلا من الملعب التونسي والبنزيرتي التونسي.

موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة

ويستهل المارد الأحمر مبارياته الودية بمعسكر تونس، بمواجهة فريق الملعب التونسي يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو الجاري.

وستكون مباراة المارد الأحمر الثانية بالمعسكر أمام فريق البنزرتي التونسي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري.

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