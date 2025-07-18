كتب - يوسف محمد:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، معسكر الإعداد بتونس، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويقام معسكر المارد الأحمر في تونس، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته، يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام كلا من الملعب التونسي والبنزيرتي التونسي.

موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة

ويستهل المارد الأحمر مبارياته الودية بمعسكر تونس، بمواجهة فريق الملعب التونسي يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو الجاري.

وستكون مباراة المارد الأحمر الثانية بالمعسكر أمام فريق البنزرتي التونسي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري.

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