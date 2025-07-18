"تغيير بسبب شريف".. أرقام قمصان صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

كتب - يوسف محمد:

أبرم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية العديد من الصفقات، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

صفقات الأهلي الصيفية لموسم 2025/26

وعزز الأهلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بأكثر من صفقة: محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد سيد "زيزو"، محمد علي بن رمضان، ياسين مرعي، محمد شكري، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد سيحا ومحمد شريف.

وتواجدت أكثر من صفقة للأهلي بقائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان ومحمد سيحا.

وتسبب تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في تغيير في رقم المحترف السلوفيني جراديشاير.

وتسبب حصول محمد شريف على الرقم 10 والذي كان يرتديه مهاجم الفريق نيجيك جراديشار، إلى حصول اللاعب السلوفيني على الرقم 11.

وجاءت أرقام قمصان صفقات الأهلي الجديد كالتالي:

1- محمود تريزيجيه.. رقم 7

2- أحمد سيد زيزو.. رقم 25

3- محمد علي بن رمضان.. رقم 5

4- أحمد رمضان بيكهام.. رقم 4

5- محمد شريف.. رقم 10

6- محمد شكري.. رقم 33

7- ياسين مرعي.. رقم 2

8- محمد سيحا.. رقم 26

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