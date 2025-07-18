"إلغاء هدف شيكو بانزا".. الزمالك يفوز وديًا على رع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بهدف نظيف على نظيره رع بهدف نظيف وديًا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2025/26.

وسجل هدف الزمالك خلال المباراة اللاعب ناصر ماهر بعد مرور 27 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة صفقتين صيفيتين جديدتين وهما شيكوبانزا و عمرو ناصر.

وكان المدير الفني لفريق الزمالك يانيك فيريرا بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي " الونش"، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر ماهر ـ شيكو بانزا الوافد الجديد على الفريق بالانتقالات الصيفية ـ وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات لاعبي الزمالك للتعزيز وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفني للفريق بكل من: سيف الجزيري، أحمد شريف، أحمد حمدي، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، علي نوفل، هاني ياسر، سيف جعفر، حازم أسامة، عمرو ناصر، بدلاً من العناصر التي شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.

يذكر أن الزمالك قد فاز في وديته الأولى بهدف نظيف على نظيره أورانج سجله اللاعب حسام عبد المجيد.

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