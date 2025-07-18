أسامة نبيه يُجيب.. لماذا كانت ودية الكويت مفيدة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب إن المباراة الودية التي جمعتهم بالمنتخب الكويتي الأولمبي وانتهت لصالح المنتخب الوطني بثلاثية مقابل هدفين كانت مفيدة وبها العديد من المكاسب.

وأضاف نبيه في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم الجمعة:"تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط، والاطمئنان على العناصر الأساسية، وتنفيذ بعض الجمل الخططية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجاري".

وتابع مدرب المنتخب الوطني للشباب:"الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوي يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال القادم، يوجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعي فى كرة القدم، وكل أفراد الجهاز الفني يعملون على تصحيحها".

وأتم نبيه تصريحاته بقوله: "باب المنتخب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال، أتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعائهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسي للمنتخب الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين".

اقرأ أيضًا:

هل اقترب رحيل مصطفى محمد؟.. نانت يضم مهاجمًا مغربيًا (فيديو)

"3 لاعبين مطروحين".. الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة