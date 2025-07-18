"هدف ملغي".. الزمالك يتقدم على رع بهدف في الشوط الأول

كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الكروي بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته الودية أمام فريق رع متقدماً بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وسجّل ناصر ماهر هدف الأبيض الوحيد في الدقيقة 27 بعد تمريرة حاسمة من أحمد عبد الرحيم إيشو.

وشهد الشوط سيطرة كاملة من الزمالك، بينما اعتمد رع على الدفاع والهجمات المرتدة، بجانب إلغاء الحكم هدفاً للنجم الأنجولي شيكو بانزا بداعي التسلل في الدقيقة 40.

وجاء تشكيل الأبيض في الشوط الأول كالأتي..

عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" و صلاح مصدق و عمر جابر و محمد شحاتة و عبد الله السعيد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و ناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.