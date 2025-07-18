مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

1 0
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

"3 لاعبين مطروحين".. الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة

06:57 م الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد علاء
  • عرض 5 صورة
    محمد علاء حارس مرمى الجونة
  • عرض 5 صورة
    محمد علاء حارس مرمى الجونة
  • عرض 5 صورة
    محمد علاء حارس مرمى الجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اقترابهم من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن الزمالك اقترب من حسم صفقة حارس مرمى الجونة محمد علاء.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة في دخول أحد اللاعبين الشباب لإتمام الصفقة وهم ثلاثي الزمالك: حازم أسامة، أحمد رفاعي وإيشو.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بأن الأمور باتت قريبة لصالح الزمالك وقد يتم الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الزمالك قد أتم التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم: الأنجولي شيكوبنزا، مهدي سليمان، أحمد شريف وعمرو ناصر.

يذكر أن محمد علاء صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك بقميص الجونة خلال الموسم الماضي بـ 25 مباراة سكن شباكه 24 هدفًا خلالها فيما حافظ على نظافة شباكه بـ 11 مباراة.

اقرأ أيضًا:

رفقة هالاند.. عمر مرموش يروج لقميص مانشستر سيتي (صور)

لم أتحمل الابتعاد عن والدتي.. تمارا نادر السيد تحكي عن تجربتها في الاحتراف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد علاء الزمالك صفقات الزمالك حارس الجونة الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة