"3 لاعبين مطروحين".. الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اقترابهم من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن الزمالك اقترب من حسم صفقة حارس مرمى الجونة محمد علاء.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة في دخول أحد اللاعبين الشباب لإتمام الصفقة وهم ثلاثي الزمالك: حازم أسامة، أحمد رفاعي وإيشو.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بأن الأمور باتت قريبة لصالح الزمالك وقد يتم الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الزمالك قد أتم التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم: الأنجولي شيكوبنزا، مهدي سليمان، أحمد شريف وعمرو ناصر.

يذكر أن محمد علاء صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك بقميص الجونة خلال الموسم الماضي بـ 25 مباراة سكن شباكه 24 هدفًا خلالها فيما حافظ على نظافة شباكه بـ 11 مباراة.

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