صفقتان صيفيتان يظهران بتشكيل الزمالك في ودية رع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به ودية رع، مساء اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد تشكيل الزمالك للمباراة الودية تواجد الوافد الأنجولي على صفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية شيكو بانزا وكذلك حارس المرمى مهدي سليمان.

وجاء التشكيل كالتالي: مهدي سليمان، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

وكان فريق الزمالك قد فاز بهدف نظيف في مباراته الودية الأولى أمام نظيره أورانج سجله لاعبه حسام عبد المجيد.

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