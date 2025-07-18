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مواعيد مباريات الأهلي في معسكر تونس

04:30 م الجمعة 18 يوليه 2025

الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس

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كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منذ قليل إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض المارد الأحمر مباراتين خلال معسكر تونس، استعدادا للموسم الجديد 2025/26.

مباريات الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره الملعب التونسي يوم الإثنين الموافق 21 يوليو، ثم يواجه البنزرتي التونسي يوم الجمعة الموافق 25 من نفس الشهر.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

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