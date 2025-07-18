زملكاوية وأهلاوية تحت سقف واحد.. حكاية انتماءات عائلة نادر السيد

كتبت-هند عواد:

عادةً ما ينتمي الأبناء إلى آبائهم، خاصة في اختيار الفريق الذي يشجعونه، لكن منزل نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والأهلي السابق، يضم انتماءات رياضية مختلفة.

ورغم انتماء ابنته تمارا إلى الزمالك، فإنها انضمت إلى الغريم التقليدي الأهلي، وتحديدًا إلى فريق كرة السلة للسيدات، بعكس شقيقها الأكبر أحمد، الذي حرس عرين الزمالك قبل احترافه.

وكشفت تمارا، لاعبة سلة الأهلي، عن انتماءات عائلتها للقطبين، وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: "كلنا رياضيون، جودي وتيا لا تمارسان الرياضة، لكنهما تذهبان إلى الجيم، ووالدي وضع لنا نظامًا؛ فالرياضة شيء أساسي في منزلنا لأننا نحبها، وليس لأنها فرض علينا. ودائمًا ما يسير المنزل كله وفق نظام غذائي محدد".

وأضافت: "نجتمع في المنزل لمتابعة مباريات الأهلي والزمالك، وبرشلونة وريال مدريد. والدتي وجودي لا تحبان الرياضة، لكن أبي وأحمد وتيا زملكاوية، بينما أنا أهلاوية، وجميعنا نشجع ريال مدريد، باستثناء أحمد، الذي يحب برشلونة".

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