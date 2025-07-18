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اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن عدم احقية الزمالك في قيد لاعبه الجديد

02:12 م الجمعة 18 يوليو 2025

اتحاد الكرة

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كتب - محمد القرش:

حسم اتحاد الكرة المصري الجدل بشأن عدم احقية نادي الزمالك في قيد اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بعدم أحقية الزمالك في قيد اللاعب عبد الحميد معالي تحت السن، بسبب إلغاء بطولة 2006.

وقال مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في بيان رسمي: "تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن سيكون بدء من مواليد 2005، حيث تعد مرحلة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما".

وأضاف: "تلك هي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد 2025/26".

وأتم: "العديد من الأندية قامت بتسجيل اللاعبين الأجانب في هذه المرحلة السنية".

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